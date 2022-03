Video zeigt Zerstörung in Millionenstadt Charkiw

„Charkiw war eine wunderschöne, gepflegte Stadt“, seufzt die kürzlich nach Österreich geflüchtet ukrainische Deutschlehrerin Lukmila. Sie war Mitte März in einen Evakuierungszug nach Polen gestiegen und anschließend mit einem Bus, der von Warschau direkt nach Innsbruck fuhr, nach Österreich geflüchtet. Mit ihrem Mann stünden sie in telefonischem Kontakt, berichtet sie. Von ihrer Schwester habe sie aber tagelang nichts mehr gehört, so die Frau.