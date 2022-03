Raketeneinschlag: Schreckliche Bilder aus Charkiw

Die russischen Angreifer werden immer aggressiver. Ein aktuelles Video von 7 Uhr (MEZ) zeigt, wie eine Rakete mitten im Zentrum der ukrainischen Millionenmetropole Charkiw in ein Gebäude einschlägt. Auch vorbeifahrende Autos werden von der Explosion nicht verschont, wie in der Aufnahme zu sehen ist. Beim russischen Militär dürften nun alle Hemmungen gefallen sein, zivile Opfer werden von Moskau offenbar ohne Zögern in Kauf genommen.