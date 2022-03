Seattle Kraken montieren Los Angeles Kings 6:1 ab

Die Seattle Kraken haben in der nordamerikanischen NHL ihren bisher höchsten Sieg gefeiert. Das Team aus dem nordwestlichen US-Staat Washington gewann am Montag bei den Los Angeles Kings 6:1. Schon nach 14 Sekunden traf der Schwede Alexander Wennberg zur Führung, am Ende hatten nicht weniger als 14 Spieler zumindest einen Scorerpunkt gesammelt. Der Klub, der seine erste Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt spielt, kann das Play-off aber nicht mehr erreichen.