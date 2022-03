So sieht Sophie Karmasins Alltag im Gefängnis aus

Jede Stunde geht das Licht an

Kurz wird die Langeweile vom Scheppern des Speisewagens unterbrochen. Mittag- und Abendessen werden gebracht. Der Mittwoch-Menüplan: Fertigsuppe, Pasta mit Salat, am Abend ein kaltes Würstl mit Brot. Dienstag gab es nur eine Dose Jagdwurst. Um 22 Uhr gehen die Lichter aus. Stündlich kontrolliert aber ein Beamter durch ein Guckloch, ob alles in Ordnung ist. Dafür wird das Licht kurz aufgedreht, an Schlaf ist daher für viele nicht zu denken. U-Häftlinge dürfen übrigens auch nur mit richterlicher Genehmigung telefonieren.