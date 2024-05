„Respekt & Anstand“ fehlte am Ende auch bei Schmid

Mainzer am Austria-Zettel

Bei Austria Klagenfurt wird indes am Kader gebastelt. Ein Name, der dabei auf der Agenda stehen soll: Ben Bobzien (21). Der Leihspieler der abgestiegenen Lustenauer ist ein rechter Flügel, kann auch als Stürmer oder Linksaußen eingesetzt werden. Violett hofft, dass Mainz den Vertrag des Deutschen verlängert – damit eine weitere Leihe möglich ist.