Ex-Teamstürmer Wallner: „Echte Befreiung für alle“

Eine lange Durststrecke: Erstmals nach 181 Tagen (3:1 in Grödig am 25. September) durfte der SAK am Freitag wieder über einen Sieg in der Regionalliga Salzburg jubeln. Jener SAK, der im Herbst 2019/20 die Liga mit einem Remis und 17 Siegen dominierte, vom Aufstieg träumte, aber jetzt viel kleinere Brötchen backen muss. Mit dem 2:0 im Kellerderby bei Wals-Grünau gab man auch die Rote Laterne an die Aigner-Crew weiter. „Es war eine echte Befreiung für alle“, meinte Coach Roman Wallner erleichtert. Zumal ja auch der Auftakt gegen starke Kuchler (1:1) gelungen war.