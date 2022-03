19-jährige Alkolenkerin donnerte gegen Stützmauer

Die 19 Jahre alte Frau aus Villach ist Sonntagfrüh auf der Ferndorfer Landesstraße L37 von Puch in Richtung Villach gefahren, als das Unglück passierte: In Weißenstein kam sie aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen eine Stützmauer. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.