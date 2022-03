So plant der Sturm-Star seine Zukunft

Als erstes Medium dürfen wir uns ein Bild von seinem zweiten beruflichen Standbein machen. Der 33-Jährige ist jetzt unter die Obstbauern gegangen. „Wir stellen Birnen-, Apfelsaft und Williams-Schnaps her“, sagt „JJ“ und schlendert mit uns zu seiner Plantage mit etwa 3000 Bäumen. „Faja“ heißt der edle Tropfen. Das Kürzel steht für Sohn Finn, Tochter Alma, Jakob und Herzblatt Andrada. Sechs Hektar inklusive Wald umfasst das Jantscher-Reich - die Arbeit geht da nie aus. „Wir packen alle mit an. Die Mama, die Schwiegereltern, meine Frau und ich“, sagt Jakob, der schon immer ein Naturbursch war. „Egal, ob ich in Moskau, Luzern, Salzburg, Holland oder der Türkei gespielt habe, ich hab immer lieber am Stadtrand gewohnt. Ich bin einfach gern in der Natur, da fühl ich mich wohl.“