Nur Lewandowski und Salah besser als Jantscher

In der Fußball-Bundesliga überwintert Sturm auf dem zweiten Platz - nicht zuletzt wegen starker individueller Leistungen. Routinier Jakob Jantscher etwa spulte wohl das beste Jahr seiner Karriere ab. Der Ex-Legionär und ÖFB-Teamspieler produziert Scorerpunkte en masse. So auch im letzten Spiel des Jahres beim 3:0 in Klagenfurt. Was ihn statistisch mittendrin in der Weltelite aufscheinen lässt.