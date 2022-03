Zadic gegen öffentliche Aufträge an Russen-Firmen

Zadic appellierte in dem Schreiben, von dieser Möglichkeit auch tatsächlich Gebrauch zu machen. Die öffentliche Hand solle jetzt ein Zeichen setzten, so die Ministerin, die in der türkis-grünen Regierung für das Vergaberecht zuständig ist. „Es kann nicht in unserem Interesse sein, Putins Oligarchen weiter von österreichischen Steuergeldern profitieren zu lassen“, heißt es in dem Rundschreiben an die mehr als 60 Adressaten.