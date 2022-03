So wird Ihre Wäsche weich und flauschig

Nach der Vorwäsche die Tücher oder Bademantel trocknen. Jetzt aber kommt der Trick: Noch einmal waschen: Und zwar in Kamillewasser. Dazu brauchen Sie ein paar Beutel Kamille und kochendes Wasser (1 Liter). Das Ganze gut abkühlen lassen. Jetzt vermischen sie das, was in ihrem Kochtopf steht, mit viel sauberem Wasser und geben für einige Minuten die Tücher rein. Schnell rausnehmen, Wasser rausdrücken und trocknen.

