Oscars am Sonntag: 26 neue Rekorde sind möglich

Doppel-Oscar für Jane Campion?

Gewinnt Jane Campion einen Oscar für „Bestes adaptiertes Drehbuch“ für „The Power of the Dog“, wäre sie die erste Frau, die in beiden Drehbuchkategorien einen Oscar erhalten hat. Die australische Regisseurin hatte 1994 „Bestes Original-Drehbuch“ für „Das Piano“ gewonnen. Gewinnt „The Power of the Dog“ sowohl „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Bestes adaptiertes Drehbuch“, würde Campion die erste Frau sein, der dieses Kunststück gelingt.