Oscar-Chancen für Kristen Stewart & Penelope Cruz

Am 27. März werden in Los Angeles zum 94. Mal die Oscars vergeben. Am Dienstag gaben die Hollywoodstars Tracee Ellis Ross und Leslie Jordan die Nominierungen bekannt. Gute Chancen auf einen begehrten Goldjungen haben unter anderem Kristen Stewart für ihre Darstellung der Lady Di im Film „Spencer“, Benedict Cumberbatch für die Rolle in „The Power of the Dog“, aber auch das Hollywood-Pärchen Javier Bardem und Penelope Cruz. Insgesamt 12 Nominierungen gab es für Netflix-Streifen „The Power of The Dog“, der somit das Feld anführt.