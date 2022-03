Filmakademie will keinen Auftritt von Selenskyj

Amy Schumer, die am Sonntag zusammen mit Regina Hall und Wanda Sykes die Oscar-Gastgeberinnen spielen wird, kündigte allerdings an, dass sie das Thema Ukraine-Krieg während der Show ansprechen will: „Es ist eine großartige Gelegenheit, ein paar Kommentare zur aktuellen Situation zu machen. So viele Augen sind auf uns gerichtet!“