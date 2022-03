Salzstiegl an Niederösterreicher verkauft

Bekannter Name in Tourismusbranche

Die neuen Besitzer sind in der Tourismusbranche keine Unbekannten: Sie betreiben bereits das Hotel am Sachsengang in Großenzersdorf bei Wien und das Thermenhotel „Vier Jahreszeiten“ in Lutzmannsburg (Burgenland), außerdem führen sie etwa mehrere Restaurants in Wien. Über die Höhe des Verkaufspreises wurde Stillschweigen vereinbart. Robert Hammerl will in den nächsten Jahren einige Modernisierungsschritte vornehmen und das Salzstiegl vor allem im Bereich der Schulskikurse etablieren: „Da bedarf es vielleicht der einen oder anderen Modernisierung, bei den Räumlichkeiten muss sicher das eine oder andere gemacht, modifiziert werden, und das werden wir in Angriff nehmen, aber ich glaube, dass die Örtlichkeit für Schulskikurse geradezu prädestiniert ist - ein kleines, feines Skigebiet, übersichtlich und mit allen Schwierigkeitsgraden“, heißt es gegenüber ORF Steiermark.