Milliarden-Heer | Bröckelnde EU-Front

Das österreichische Bundesheer - von der ersten Stunde an aufgrund mangelhafter Ausstattung international und auch national oft belächelt. In Wellen war immer wieder die Rede von Aufrüstungen, doch meist blieb es nur bei Worten. Und wenn einmal groß für das Heer Geld in die Hand genommen wurde, dann ging, wie bei den Eurofightern erst recht alles schief. Die meisten der Kampfjets stehen heute gebrauchsunfähig im Hangar, am liebsten würde man sie in Bausch und Bogen verscherbeln - findet dafür aber keinen Abnehmer. Doch für das jahrzehntelang unterversorgte Heer soll jetzt - nein, nicht der Rubel rollen, jetzt sollen Milliarden Euro und/oder Dollar fließen. Nachdem Deutschland kurz nach dem Putin-Überfall auf die Ukraine ein 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm angekündigt hat, soll Österreich mit einem 10-Milliarden-Programm nachziehen. Das kündigte gestern Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an. Damit könnte man auf große Einkaufstour gehen - dafür gäbe es moderne Kampfpanzer, vollautomatische Drohnen und sogar neue Jets. Während Tanner für diesen Plan von einem „parteiübergreifenden Schulterschluss“ spricht, sind allerdings Grüne und auch Sozialdemokraten noch längst nicht „geschultert“, äußern große Skepsis. Dabei hat man für das Milliardenpaket einen besonders klingenden Namen gefunden: „Neutralitätsfonds“. Da, so wohl der Gedanke, müsste doch jeder in Österreich mitziehen…