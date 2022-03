Von Feuer eingeschlossen: Sieben Personen gerettet

Bei einem Brand in Hainburg (Niederösterreich) sind am Mittwoch in einem Haus eingeschlossene Bewohner mithilfe von Leitern in Sicherheit gebracht worden. Sieben Personen, unter ihnen auch Kleinkinder und ein Ersthelfer, wurden ins Krankenhaus transportiert. Laut den Ermittlungen dürfte der Brand durch eine vorsätzlich oder fahrlässig eingebrachte Zündquelle entstanden sein.