Russland ein Angebot machen!

Risse im Gebälk beginnen oben und setzen sich nach unten fort. Noch ist es nicht so weit. Wie kann diese Apathie der Massen überwunden werden, die keine abweichende Meinung zum Krieg hat und vor allem verwirrt ist über das, was über sie hereinstürzt? Diesen Menschen muss eine Alternative aufgezeigt werden, sonst wird sich so bald nichts ändern.