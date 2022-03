Lösungen gesucht, aber Uneinigkeit bei Gas-Boykott

Die EU dürfte der US-Regierung in der Einschätzung folgen, dass Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht. Nehammer war am Donnerstag einer von acht der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, die in der Debatte mit US-Präsident Biden das Wort ergriffen. Nehammer betonte die Bedeutung des Westbalkans: Es brauche die klare Botschaft, dass es sowohl vonseiten der Europäischen Union als von den USA jetzt wichtig sei, die Region zu betreuen.