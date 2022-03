Gipfel: Joe Biden wirbt für Einigkeit mit EU

Nach einem NATO-Sondergipfel und dem G7-Treffen haben die 27 EU-Staats- und Regierungschefs ihre Beratungen in Brüssel zum Krieg in der Ukraine aufgenommen. Auch Joe Biden war als erster US-Präsident persönlich bei einem regulären EU-Gipfel dabei, er verließ das Treffen nach rund eineinhalb Stunden. Im Vorfeld warb er eindringlich für die Einigkeit zwischen den USA und der EU. Deren Ratschef Michel bleibt überdies für weitere zweieinhalb Jahre im Amt, so ein Beschluss.