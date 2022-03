Auf Popeyes Spuren: Diese Gemüsesorten geben Kraft

Das Wichtigste beim Muskelaufbau ist: Ohne regelmäßiges Training geht gar nichts. Das helfen auch die besten Gemüsesorten nichts. Auch wenn viele davon hohe Mengen Nitrat enthalten, das als Turbo für den Körper wirkt. Nitrat wird im Körper in Nitrit und dieses wiederum in Stickstoff-Monoxid umgewandelt werden. Stickstoff-Monoxid erweitert die Blutgefäße so, dass mehr Sauerstoff zu den Muskeln transportiert werden kann. Das Resultat: Die Muskeln arbeiten effizienter.