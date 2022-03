Wiener Behörde verweigert Kärntner den Meldezettel

Magistrat riet zur Migrationsberatung

Das AMS stellte vor eineinhalb Monaten seine Zahlungen an Daniel B., der sich gerade auf Jobsuche befindet, ein. Grund: Man könne ohne den Meldezettel nichts mehr überweisen. Und auch die alte Wohnung, aus der er eigentlich schon im Dezember ausgezogen war, muss er Ende März aufgeben. „Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ich fühle mich wie in einem schlechten Film“, so B.