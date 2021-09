MA 35: Wiener wartete elf Jahre auf Bescheid

„Die Ablehnung ist in Ordnung“, erzählt er im Gespräch. Darüber beschwert er sich gar nicht. „Aber elf Jahre lang darauf warten ist nicht normal“, klagt er. Sein Fall ist bei Weitem nicht der erste, der auf die unzumutbaren Zustände in der MA 35 deutet. Die Mitarbeiter sind maßlos überfordert, die Wiener demonstrieren schon gegen die Geisterbehörde, die Stadt arbeitet an einer Reform.