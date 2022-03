Wiener Ukrainer kämpft im TV-Studio mit den Tränen

Taras Matlak kommt ursprünglich aus der Ukraine und hilft jetzt von Wien aus seinen Landsleuten. Eigentlich wollte er am vergangenen Wochenende nur seine Mutter in der Messehalle am Prater registrieren - die konnte noch am ersten Tag des Krieges aus der Ukraine flüchten - schnell wurde aber klar, dass vor Ort Hilfe benötigt wird und so ist er spontan als Dolmetscher eingesprungen. Seitdem nutzt er all seine Freizeit dafür. Im krone.tv-Studio erzählt er Moderatorin Katia Wagner von der Flucht seiner Mutter, warum sein Vater sich entschieden hat vor Ort zu bleiben und schildert unter Tränen die schrecklichen Szenen im Osten der Ukraine.