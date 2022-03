Frauen stahlen Deutschem teure Uhr und Kreditkarte

Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurde aber laut der Exekutive das Diebesgut nicht gefunden, dafür aber eine geringe Menge an Suchtmittel. Bei der weiteren Vernehmung der 30-Jährigen konnte durch die Beamten der Vornamen ihrer damaligen Begleiterin in Erfahrung gebracht und in weiterer Folge die Identität der zweiten Täterin eruiert werden. „Dabei handelt es sich um eine 37-jährige, in Niederösterreich wohnhafte, Österreicherin“, betonen die Ermittler.