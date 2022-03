Nach Fußballspiel in Stadl-Paura flogen die Fäuste

Nach dem Fußballspiel in Stadl-Paura kam es am Mittwoch gegen 21.15 Uhr vor der Umkleidekabine zu einer Schlägerei, an der sich nach ersten Erhebungen mindestens sieben Personen beteiligt haben. Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine zuvor am Platz stattgefundene Provokation zwischen zwei gegnerischen Spielern gewesen sein.