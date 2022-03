KPÖ-Reisen sorgen für Krise in Grazer Regierung

In die Kritik an den umstrittenen Auslandsreisen steirischer Kommunisten stimmen auch die KPÖ-Regierungspartner in Graz ein: An der Basis der Grünen und der SPÖ rumort es. Wie angespannt die Nerven sind, zeigt ein Facebook-Posting eines hochrangigen Grünen, in denen die KPÖ „zerrissen“ wird.