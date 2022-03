Jäger drohte damit, zwei Hunde zu erschießen

Jener Jäger, der am vergangenen Sonntag in Attnang-Puchheim die entlaufende Westsibirische Laika-Hündin „Ola“ des Spaziergängers Marek S. (35) erschossen hatte (wir berichteten), soll schon in der Vergangenheit aufgefallen sein. Die zweifache Hundebesitzerin Kerstin H. weiß beispielsweise von einer sehr unangenehmen Begegnung mit dem Waidmann am 28. März des Vorjahres zu berichten.