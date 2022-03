Ausgebüxte Hündin „Ola“ wurde von Jäger erschossen

Mit seiner Lebensgefährtin und der 16 Monate alten Tochter im Kinderwagen unternahm Marek S. (35) am Sonntagnachmittag in Attnang-Puchheim einen Spaziergang. Mit dabei hatte er auch seine Hunde – einen Ungarischen Vorstehhund (auch Vizsla genannt) und einen Westsibirischen Laika, die beide angeleint waren. „Ihre Leinen hatten sich ineinander verknotet, ich wollte sie lösen. Dabei ist mir die ,Ola‘ entwischt“, erzählt S. Er lief dem 5,5 Jahre alten Hund zwar nach, erwischte ihn aber nicht. Dank eines GPS-Senders am Halsband konnte er „Ola“ aber folgen. „Ich hab‘ dann drei Schüsse gehört und gesehen, dass ein Jäger einen blutigen Sack in sein Auto lädt.“