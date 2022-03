Öffis, Gebühren: Kommt nächster Preishammer?

Die Energiepreise explodieren. Das bringt die städtischen Versorger unter Druck. Wie stark die Wiener die Teuerungen zu spüren bekommen, ist in erster Linie aber eine politische Entscheidung. Wir haben nachgefragt, so sieht es derzeit aus: Die Preise für Wasser, Kanal und Müllabfuhr wurden mit Jahreswechsel angehoben. Die Wiener Linien schließen eine Preissteigerung bei den Öffis vorerst aus. Was die Fernwärme betrifft, soll in den nächsten Tagen eine Entscheidung gefällt werden. Die „Krone“ hat zudem die Wiener befragt, wo sie die Teuerung in der Geldbörse spüren. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.