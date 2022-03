Türkische Kampfbomber überflogen Ägäis-Inseln

Türkische Kampfbomber des Typs F-16 haben am Mittwoch drei bewohnte griechische Inseln in der östlichen Ägäis überflogen. Wie der Generalstab mitteilte, überflogen die Jets die Inseln Inousses, Arki und Lipsi in einer Höhe von rund 6000 Metern. Griechische Kampfbomber hätten die türkischen Jets abgefangen.