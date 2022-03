Bundesheer-Übung: Eurofighter über Kärnten

Zwischen 11.45 und 12 Uhr sollen die Kampfflugzeuge in Klagenfurt sogar zu sehen sein. Ihre Mission: Ein unerlaubt in den österreichischen Flugraum eingedrungenes Flugzeug zur Landung zu zwingen. Natürlich handelt es sich nur um eine Trainingsmission - es muss also niemand beunruhigt sein.