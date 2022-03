32-Jähriger bei Brand in seiner Wohnung verstorben

Völlig unklar ist derzeit noch, was genau in der Nacht auf Mittwoch in der Wohnung des 32-Jährigen in einem ehemaligen Lagerhaus-Gebäude in Kematen am Innbach passiert war. Klar ist, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. In seiner Küche dürfte bereits in den Nachtstunden ein Feuer ausgebrochen sein. In der Früh wurden die Einsatzkräfte alarmiert, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.