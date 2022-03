Landesregierung kündigt „Airbag“ gegen Teuerung an

Strom, Benzin, Gas, Lebensmittel – das Leben ist aktuell so teuer wie selten zuvor. Die Inflation und der Krieg von Russland gegen die Ukraine sind die Hauptgründe. Die Kärntner Landesregierung will mit einem „Airbag“ die Folgen dieser Teuerung so, gut es geht, abfedern. Die „Krone“ weiß, welche Maßnahmen geplant sind.