„Tierquälern geht es um Gefühl von Mächtigkeit“

„Krone“:Wer macht so etwas? Einen kleinen Vogel mit den Beinen an einem Geländer festkleben, einer Ente eine Schnabelhälfte wegreißen. Wie kann man so sinnlos handeln und so grausam sein?

Sabine Puritscher: Für die Einschätzung einer solchen Verhaltensweise spielt das Alter des Täters eine große Rolle. Kleine Kinder verstehen einfach noch nicht, was passiert. Ihnen fehlt die Empathiefähigkeit. Anders ist es bei Kindern im Volksschulalter. Da geht es schon sehr oft um ein Gefühl von Mächtigkeit. Da steckt meist ein Defizit dahinter, das an Tieren ausgetobt wird. Es gibt einfach eine gewisse Menschengruppe, der es Spaß macht, wenn ihr ein anderes Lebewesen völlig ausgeliefert ist.