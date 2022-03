Räuber gerät in Panik und verliert Küchenmesser

Ein mutmaßlicher Supermarkt-Räuber ist vergangene Woche in Vösendorf (Niederösterreich) festgenommen worden. Der bewaffnete 22-Jährige soll am 20. Jänner eine Filiale in Neunkirchen überfallen und Bargeld erbeutet haben. Bei einem weiteren Vorfall in Mödling blieb es beim Versuch und der Tatverdächtige rannte davon. Auf der Flucht verlor der Mann Messer, Teile der Kleidung und Maskierung.