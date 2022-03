„Vize“ Aich/Dob schnappt Klagenfurt Topscorer weg

Volleyball-Vizemeister Aich/Dob ist am Wochenende gegen VBK Klagenfurt in das Semifinale der Austrian Volley League eingezogen und hat den Unterlegenen danach den Liga-Topscorer weggeschnappt. Arwin Kopschar wird laut Aussendung in den nächsten Jahren für die Bleiburger im Einsatz sein.