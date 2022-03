Das zweite Leben der russischen Panzer und Waffen

Am Wochenende prahlte der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow mit mutmaßlich in der Ukraine erbeuteten Militärfahrzeugen, die ab sofort seine Kämpfer benützen dürfen. Doch auch russische Waffen und Militärgüter fallen laufend in die Hände der ukrainischen Streitkräfte. Dort gibt es eine Reservisten-Spezialeinheit, die alles Brauchbare recycelt und dann gegen den Feind einsetzt - natürlich frisch mit dem ukrainischen Blau-Gelb übermalt.