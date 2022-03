Pkw stand nach wildem Unfall in Vollbrand

Ein missglücktes Ausweichmanöver endete in Lichtenberg in einer angrenzenden Waldböschung. Dort fing der Pkw der jungen Lenkerin (22) Feuer und stand binnen kürzester Zeit in Vollbrand. Lenkerin und ihr Mitfahrer konnten sich rechtzeitig retten, Anrainer verständigten die Einsatzkräfte.