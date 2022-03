Cross-Kugel an Deutschen vor Hämmerle und Dusek

Die Weltcupgesamtwertung der Snowboard Crosser ist am Sonntag an Martin Nörl gegangen. Der Deutsche schied in Veysonnaz zwar schon im Viertelfinale aus, der Niederösterreicher Jakob Dusek als sein einzig verbliebener Konkurrent allerdings bereits im Achtelfinale. Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle, zuletzt dreimal in Folge Kugelgewinner, hatte wegen einer Corona-Infektion passen müssen. Nörl gewann die Wertung vor Hämmerle und Dusek.