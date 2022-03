„Wir werden stets an der Seite der Kinder bleiben“

Nach Atempause in Graz geht es wieder nach Polen

Seitdem Russland die Ukraine bombardiert, steht der 30-Jährige im Dauereinsatz. Am Wochenende gönnte sich der junge Steirer lediglich eine kurze Atempause in der Landeshauptstadt - heute geht es wieder zurück an die polnisch-ukrainische Grenze. Im umkämpften Kriegsland arbeitet das Nothilfe-Team unter härtesten Bedingungen: „Es wird für uns von Tag zu Tag schwieriger, zu den notleidenden Menschen vorzudringen.“