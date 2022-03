Fake-Video zeigt „russischen Angriff“ auf Berlin

Der Krieg in der Ukraine wird auch im Netz geführt, die russische Propaganda überschwemmt Kanäle mit Falschmeldungen und zensiert gleichzeitig alles, was nicht ins eigene Bild passt. Die Ukraine im Gegenzug bringt mit teils martialischen Bildern Durchhalteparolen in Umlauf. Den Überblick zu behalten, fällt selbst versierten Usern schwer.