In der Messehalle 4 treffen Schicksale aufeinander

Es ist ein Schicksal, wie das von hunderten Ukrainern, die jetzt täglich im Erstaufnahmezentrum ankommen. 1046 registrierten sich bis Samstag in der Halle am Messegelände. Davon sind 708 weitergereist - der Rest ist in Salzburg geblieben. Am Donnerstag kamen etwa 150 Menschen ins Zentrum, zuletzt waren es schon etwa 200 - die Tendenz ist also steigend.