Formel-1-Finale in Abu Dhabi „menschlicher Fehler“

Zusätzlich wurde das Sport-Reglement vor dem Start der neuen Saison an diesem Wochenende in Bahrain präzisiert. In Artikel 55.13 heißt es nun, dass „alle“ („all“) überrundeten Autos den Führenden und das Safety-Car überholen müssen, während zuvor das weniger eindeutige „any“ verwendet wurde, was Raum für Interpretationen ließ. Der nun veröffentlichte Bericht bestätigte diesen Spielraum und entlastete Masi zusätzlich. Dieser habe im Einklang mit dem Feedback diverser Stakeholder gehandelt, deren Wunsch es sei, Rennen unter normalen Bedingungen ohne Safety-Car-Einschränkungen zu beenden.