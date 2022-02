Paukenschlag: Formel 1 setzt Rennleiter Masi ab!

Finale 2021 war Saison-Quotenhit weltweit

Das packende Finale 2021 war nach Angaben der Motorsport-Königsklasse das Rennen mit den meisten TV-Zuschauern weltweit in der vergangenen Saison. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten F1-Mitteilung verfolgten 108,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Großen Preis von Abu Dhabi am 12. Dezember mit der Titelentscheidung zugunsten des neuen Champions Max Verstappen von Red Bull in der letzten Runde. Insgesamt verfolgten 1,55 Milliarden Zuschauer weltweit die 22 Rennen der vergangenen Saison vor dem TV. Trotz Corona-Pandemie kamen 2,69 Millionen Fans zu den Rennen an die Strecken.