Banksy-Kunstwerk für 500.000 Dollar versteigert

Ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist in Kalifornien für 500.000 Dollar (über 450.000 Euro) versteigert worden. Nach Mitteilung des Auktionshauses Julien‘s am Donnerstag lag der erzielte Preis für die Graffiti-Kunst „Bomb Middle England“ damit weit über dem Schätzpreis von 200.000 bis 300.000 Dollar. Der Käufer will anonym bleiben.