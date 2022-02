Streetart: Die geheimnisvolle Welt von Banksy

Nachbauten lassen den Besucher in Banksys Welt tauchen

Und so wandert man durch einen U-Bahn-Wagen, flaniert durch Venedig, verbringt Weihnachten in Wales, besucht ein Hotel in Betlehem oder eine Schau in Los Angeles mit einem roten Elefanten. Und man staunt. Nicht nur über den unglaublichen Einfallsreichtum des Künstlers aus Bristol, sondern auch über seine Vielseitigkeit. Denn Banksys Werke sind mehr als Sprayen mit Schablonen, vom Ölbild bis zur Skulptur ist da alles dabei. Und das meiste kennt man, hat man schon irgendwo einmal gesehen.