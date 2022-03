Geburt an Straßenecke: Lara-Nadine hatte es eilig

Die beiden Frauen hatten sich nach Einsetzen der Wehen im Privatauto auf den Weg in die Linzer Geburtsklinik gemacht, während Papa Catalin-Micu auf Töchterchen Amanda aufpasste. An der Kreuzung Wiener Straße/Turmstraße wurden die Presswehen aber plötzlich so stark, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Via Notruf wurde Hilfe angefordert.