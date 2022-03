14 russische Kriegsschiffe nehmen Kurs auf Odessa

Schüsse auf kleinere Städte - nur Tests?

Bereits am Mittwoch sollen mehrere Schiffe das Feuer mit Raketen und Artillerie auf zwei kleinere Städte in der Region eröffnet haben. „Sie feuerten eine große Menge an Munition aus großer Entfernung ab“, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland den Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Heraschtschenko. Er vermutet, Russland habe die ukrainische Küstenverteidigung testen wollen. Landungsversuche habe es nicht gegeben.