OÖVP-Landesparteitag findet doch nur online statt

Wegen der Pandemie eh schon ein Jahr überfällig, ist für 25. März der Landesparteitag der OÖVP mit geplanter Wiederwahl von LH Thomas Stelzer als Parteichef terminisiert. Die eigentlich geplante Großveranstaltung mit ca. 1000 Gästen wackelte aber angesichts der riesigen Infektionszahlen schon wieder. Aus der Empfehlung vom Mittwoch, am Parteitag FFP2-Masken zu tragen wurde am Donnerstagvormittag eine Maskenpflicht. Auch über weitergehende Sicherheitsmaßnahmen wurde nachgedacht - und am Donnerstagnachmittag dann gar eine Umstellung auf einen reinen Online-Parteitag entschieden.